الهند: تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لدى مسافر قادم من دولة تشهد تفشيا

أعلنت وزارة الصحة في الهند أن البلاد تشتبه في إصابة رجل بجدري القردة والذي سافر مؤخرا إلى دولة تشهد تفشيا للفيروس المسبب للمرض.



وقالت الوزارة إن المريض يخضع حاليًا للعزل في مستشفى وحالته مستقرة.



ولم تحدد الوزارة السلالة التي أصيب بها من الفيروس لكنها تجري فحوصا للتحقق من إصابته بالمرض.



وقالت الوزارة: "يتم التعامل مع الحالة بما يتسق مع البروتوكولات القائمة كما يجري تتبع من كانوا على تواصل معه لتحديد المصادر المحتملة وتقييم تأثير ذلك داخل البلاد".