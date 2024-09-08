شولتس: الوقت حان لتكثيف الجهود لإحلال السلام في أوكرانيا

اعتبر المستشار الألمانيّ أولاف شولتس أنّ "الوقت حان" لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام في أوكرانيا "بشكل أسرع" وإنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين ونصف عام بين موسكو وكييف.



وقال شولتس: "أعتقد أن الوقت حان الآن للبحث في سبل للخروج من وضع الحرب وإحلال السلام بشكل أسرع"



وأضاف: "روسيا يجب أن تحضر القمة المقبلة للسلام، وذلك في مقابلة مع شبكة "زد دي إف" الألمانية العامة."