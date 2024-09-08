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الهند تعزل مريضًا للاشتباه بإصابته بجدري القردة

أخبار دولية
2024-09-08 | 10:05
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الهند تعزل مريضًا للاشتباه بإصابته بجدري القردة
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الهند تعزل مريضًا للاشتباه بإصابته بجدري القردة

أفادت الهند أنّها وضعت في العزل شخصًا "يُشتبه بإصابته بجدري القردة" وتتبع "تدابير صارمة" بهذا الصدد، حسبما أفادت وزارة الصحة في بيان.
     
ولم يتم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة mpox في الهند، البلد الأكبر من حيث عدد السكان ويعيش فيه 1,4 مليار نسمة.
     
وقالت وزارة الصحة في بيان "تمّ تحديد شاب مريض على أنه حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس بعد عودته بلد يشهد انتقالا للعدوى".
     
وأضافت: "عُزل المريض في مستشفى مخصّص لذلك وحالته مستقرّة حاليا"، مشيرة إلى إجراء فحوصات للتأكد من الحالة.
       
وأكدت أنّ "البلاد مستعدّة بالكامل للتعامل مع مثل هذه الحالة المعزولة المتعلّقة بالسفر"، مشيرة إلى "تدابير قوية لإدارة المخاطر وتخفيف حدّتها".
     
وأعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة طارئة صحية عالمية في 14 آب وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بمتحورة جديدة منه سُميت "كلايد 1 بي" في جمهورية الكونغو الديموقراطية وانتقالها إلى دول مجاورة. 
     
وأُعلن عن إصابات بجدري القردة في آسيا وأوروبا أيضا.

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