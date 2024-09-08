اتفاق بـ 4.5 مليون دولار لمساعدة أكثر من 4400 عامل في غزة ومرضى محاصرين بالضفة الغربية

وقّع الهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة اتفاقا بقيمة 4.5 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 4400 عامل ومريض فلسطيني من قطاع غزة تقطعت بهم السبل حاليا في الضفة الغربية.



وذكر الهلال الأحمر القطري في بيان أن هذا الاتفاق جاء بدعم من صندوق قطر للتنمية.