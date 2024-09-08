اليونان تزيد الرسوم على الرحلات البحرية إلى ميكونوس وسانتوريني

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس فرض رسوم قدرها 20 يورو على ركاب السفن السياحية الذين يزورون جزيرتي ميكونوس وسانتوريني الشهيرتين.



وخلال حضوره معرض تسالونيكي الدولي، أوضح ميتسوتاكيس ردّا على سؤال بشأن السياحة المفرطة أنّ اليونان تواجه "مشكلة في وجهات معيّنة خلال بعض الأسابيع أو بعض الأشهر من العام" في ما يتعلق بالسياحة.



ولفت إلى أنّ "صناعة الرحلات البحرية فرضت ضغوطا على سانتوريني وميكونوس، لذا ستكون الرسوم 20 يورو" عن كل راكب.



وأكد ميتسوتاكيس أنّ الحكومة ستتخذ خطوات "جريئة" في إطار هذا التدخل لتحديد عدد السفن التي تصل إلى وجهة محددة في الوقت ذاته.



وفي العام الماضي، نقلت حوالى 800 سفينة سياحية حوالى 1,3 مليون مسافر إلى جزيرة يبلغ عدد سكانها 15500 نسمة فقط، وفقا لجمعية الموانئ اليونانية.



وزار اليونان العام الماضي عدد قياسي من السياح بلغ 32,7 مليون شخص، من بينهم 3,4 مليون سائح، أي واحد من كل عشرة سياح، قصدوا الجزيرة.