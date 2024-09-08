فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية

أعلن رئيس هيئة الانتخابات الجزائرية إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95% من الأصوات.



وقال محمد شرفي إنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات.