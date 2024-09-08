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بغداد تعلن الاتفاق مع واشنطن على جدول لانسحاب قوات التحالف الدولي
أخبار دولية
2024-09-08 | 12:59
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بغداد تعلن الاتفاق مع واشنطن على جدول لانسحاب قوات التحالف الدولي
توصّلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين"، على ما صرّح وزير الدفاع العراقي ثابت العبّاسي مرجّحا أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن "في الأيام القليلة القادمة".
وأوضح العبّاسي، في حوار بثته قناة "الحدث"، أنه "تم الاتفاق على أن يكون (...) الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين".
وفسّر أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى من أيلول الجاري حتى أيلول 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان العراق"، الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال البلاد.
ولفت العبّاسي إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعتبر أن "سنتَين غير كافيتين" لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد "رفضت بالتأكيد ما طرحه لسنة ثالثة".
ونوّه وزير الدفاع العراقي إلى أن توقيع الاتفاق تمّ تأجيله "بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة وأحداث استشهاد" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية في الجمهورية الإسلامية وربما الانتخابات الأميركية أيضا".
ورجّح أن يتم التوقيع "ربما في الأيام القليلة القادمة على التفاهم الذي جرى في واشنطن".
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