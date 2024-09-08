الداخلية الأردنية: مطلق النار الذي قتل ثلاثة إسرائيليين على الحدود مع إسرائيل أردني

كشف وزارة الداخلية الأردنية أن مطلق النار الذي قتل ثلاثة إسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية اليوم الأحد أردني.



وأكدت أن "مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة".



كما أكدت الوزارة أن "النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى تفاصيل

الحادث كافة".