العثور على جثة معارض بعد "خطفه" في تنزانيا

عُثر على عضو في حزب تشاديما المعارض في تنزانيا ميتا بعدما "خطفه" مسلحون وتعرض للضرب وسُكب عليه الحمض، حسبما أكد رئيس الحزب فريمان مبوي.وذكر مسؤولون في الحزب أن عضو الأمانة الوطنية للحزب علي محمد كيباو، أُجبر على النزول من حافلة تحت تهديد السلاح الجمعة أثناء توجهه من دار السلام إلى تانغا في الساحل الشمالي للبلاد.وعثر على جثته في أحد أحياء العاصمة السبت.ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من توقيف مبوي ونائبه توندو ليسو ومسؤولين آخرين في تشاديما لفترة وجيزة خلال حملة مداهمة قبل تجمع شبابي للحزب.وقال مبوي في المؤتمر الصحافي الأحد "تم تشريح الجثة (بحضور) محامي تشاديما ومن الواضح أن كيباو تعرض لضرب مبرح ورشّ وجهه بالحمض".وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار اختفاء أفراد منا أو قتلهم بهذه الطريقة".وحذّر من أن "حياة المسؤولين في تشاديما معرضة للخطر حاليا".وأكد مبوي أن مسؤولين آخرين في الحزب اختفوا أيضا، من دون ذكر تفاصيل.