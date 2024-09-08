مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير

انتقدت المخرجة الأميركية اليهودية سارة فريدلاند، بعد فوزها بجائزةِ أفضلِ مخرجة عن فيلمها familiar touch "، في حدث سنوي في فينيز وُزعت جوائزُ مهرجان البندقية السينمائي، الإبادة الإسرائيلية في غزة، مؤكدة ان من مسؤوليتِنا كعاملين في مجال السينما هو استخدامُ المنصات المؤَسسية للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية.



وكان المهرجان قد شهد قبل يومٍ من الافتتاح إصدارَ بيانٍ ضد مشاركةِ إسرائيل فيه بفيلمين وقع عليه أكثرَ من ثمانينَ شخصيةً ثقافية إيطالية، وانضم إليهم بعضُ الفنانين العرب والأجانب، ولكن إدارةَ المهرجان لم تعلق على الأمر.