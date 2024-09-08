الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي

أخبار دولية
2024-09-08 | 16:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط عماد العتيقي.
 
وفي السياق، صدر مرسوم أميري بتعيين نوره الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرا للنفط بالوكالة.

أخبار دولية

الكويت

استقالة

الوزراء

النفط

العتيقي

LBCI التالي
البابا يترأس قداسا امام 35 ألف مؤمن في بابوا غينيا-الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 مدنيين إسرائيليين في هجوم بالرصاص قرب الحدود مع الأردن
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:23

الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لعدوان" في المنطقة الوسطى في سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:10

أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي

LBCI
آخر الأخبار
16:02

مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلتين على ضهور كفركلا

LBCI
منوعات
15:57

بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:23

الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لعدوان" في المنطقة الوسطى في سوريا

LBCI
أخبار دولية
15:24

القيادة المركزية الأميركية دمرت 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثيين باليمن

LBCI
أخبار دولية
13:48

العثور على جثة معارض بعد "خطفه" في تنزانيا

LBCI
أخبار دولية
13:45

مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-04

جورجينا رودريغيز تحبس الأنفاس على السجادة الحمراء في البندقية... هكذا أطلّت بالأبيض! (صور)

LBCI
خبر عاجل
2024-09-05

التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة

LBCI
صحف اليوم
2024-09-05

سعد لـ"الانباء" الكويتية: مسألة انتخاب الرئيس لا تحتاج إلى طاولة حوار بقدر ما تحتاج إلى مشاورات

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-14

تحذير من إطلاق المفرقعات والألعاب النارية احتفالاً بعيد انتقال السيدة العذراء تفادياً لاندلاع الحرائق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:45

مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ثلاثة شهداء من الدفاع المدنيّ في الجنوب... وأجهزة الإسعاف تفقد خمسة وعشرين شهيدًا منذ تشرين الأوّل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:39

احتفالا بعيد ميلاده… سيليو صعب يتألق برفقة خطيبته في اليونان (صور)

LBCI
موضة وجمال
05:00

جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)

LBCI
فنّ
05:35

صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)

LBCI
أمن وقضاء
05:51

في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات

LBCI
موضة وجمال
03:52

مايا رعيدي تستعد لإقامة حفل زفاف ثانٍ في اليونان… هكذا بدت أجواء الاحتفالات! (صور وفيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:40

يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة

LBCI
فنّ
03:15

"بطلي"… نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها بطريقة مميزة (صور)

LBCI
صحف اليوم
01:14

"النواب الأربعة" يسعون الى قيام تحالف نيابي... (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More