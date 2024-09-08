أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط عماد العتيقي.



وفي السياق، صدر مرسوم أميري بتعيين نوره الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرا للنفط بالوكالة.