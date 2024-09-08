الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لعدوان" في المنطقة الوسطى في سوريا

تصدّت الدفاعات الجوية السورية "لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى"، وذلك عقب ورود أنباء عن سماع دوي انفجار في نفس المنطقة، بسحب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.