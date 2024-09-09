مقتل أربعة دركيين أتراك في حادث عربة مدرعة

قتل أربعة دركيين أتراك وأُصيب آخَر، في حادث عربة مدرّعة، في محافظة تونجلي، في شرق تركيا، حسبما أعلن وزير الداخلية التركيّ علي يرلي كايا.



وقال يرلي كايا على منصة إكس: "بعد انقلاب العربة المدرّعة، أثناء تأديتهم خدمتهم، في أوفاجيك، في محافظة تونجلي، استشهد عناصر الدرك المتخصصون عمر إروغلو ومحمد أيكانات وأورهان بوراك بويوكتشايلي ودوغان كيزيلاتس."



وفَقَد سائق العربة السيطرة عليها فسقطت في منحدر، حسبما ذكرت وكالة دي إتش إيه الخاصة.



وأرسِلت خدمات الطوارئ فورا إلى مكان الحادث ونُقل خمسة دركيين مصابين إلى مستشفيات في المنطقة.



وتوفّي أربعة منهم لاحقًا، بينما لا يزال دركيّ خامس جريح، في المستشفى.



وفُتح تحقيق في الحادث.



وكانت الأمطار الغزيرة أثّرت في حال الطُرق في الصباح، وفق قناة "إن تي في" الإخبارية التركية.