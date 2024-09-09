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الصين تدعو الفلبين إلى "التفكير بجدية في مستقبل" العلاقات بين البلدين
أخبار دولية
2024-09-09 | 00:24
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الصين تدعو الفلبين إلى "التفكير بجدية في مستقبل" العلاقات بين البلدين
دعت الصين الفلبين إلى "التفكير بجدية في مستقبل" العلاقات بين البلدين والتي وصلت إلى "مفترق طرق" وذلك في تعليق نشرته صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم اليوم الاثنين وسط توترات في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في التعليق أن "العلاقات الصينية الفلبينية تقف عند مفترق طرق وتواجه خيارا بشأن الطريق الذي يتعين أن تسلكه". وأضاف أن "الحوار والتشاور هو الطريق الصحيح، حيث لا يوجد مخرج من الصراع من خلال المواجهة".
وتابع أن مانيلا "يجب أن تفكر بجدية في مستقبل العلاقات الصينية الفلبينية والعمل مع الصين لدفع العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح".
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تبادلت الفلبين والصين الاتهامات بالتسبب في تصادم متعمد بين سفن خفر السواحل في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بما في ذلك اشتباك عنيف في حزيران فقد فيه بحار فلبيني إصبعه.
وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام. ويُعتقد أن أجزاء من الممر المائي، الذي تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنويا، غنية برواسب النفط والغاز الطبيعي، فضلا عن مخزون الأسماك. وفي عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن الصين لا تملك حقوقا تاريخية فيما يخص القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي، وهو الحكم الذي رفضته بكين.
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