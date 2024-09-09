ضحايا اثر انهيارات أرضية وفيضانات وإعصار في فيتنام

اعلنت حكومة فيتنام اليوم الاثنين إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 299 خلال اليومين الماضيين جراء الإعصار ياجي وما تبعه من انهيارات أرضية وفيضانات في شمال البلاد، في حين نبهت السلطات إلى احتمال حدوث المزيد من الفيضانات.



كان الإعصار أقوى عاصفة في آسيا هذا العام ووصل إلى الساحل الشمالي الشرقي للبلاد يوم السبت. وذكرت الحكومة في بيان أن الإعصار تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء والاتصالات في عدة أجزاء من البلاد، معظمها في مقاطعتي كوانج نينه وهايفونج.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن هطول الأمطار تراوح بين 208 ملليمترات و433 ملليمترا في عدة أجزاء من المنطقة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقال المركز الوطني للتنبؤات بالأرصاد الجوية المائية في تقرير "إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تلحق الضرر بالبيئة وتهدد حياة الناس".