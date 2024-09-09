بلينكن يؤكد دعمه مرشح المعارضة الفنزويلية الذي لجأ إلى إسبانيا



أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد دعمه مرشح المعارضة الفنزويلية للانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي وصل إلى إسبانيا حيث سيُمنح حق اللجوء.



وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة قرار نيكولاس مادورو استخدام القمع والترهيب للتشبث بالسلطة بالقوة الغاشمة بدلا من الاعتراف بالهزيمة في صناديق الاقتراع". وأضاف "على مدى الأسابيع الستة الماضية، اعتقل مادورو ظلما ما يقرب من ألفي فنزويلي واستخدم الرقابة والترهيب للتشبث بالسلطة".