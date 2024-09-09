غانتس: إسرائيل تأخرت كثيرًا في التحرك على حدودها الشمالية

أعلن العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس، في واشنطن، أنّ الوقت حان، كي تتعامل إسرائيل مع الوضع في شمال البلاد في مواجهة "حزب الله".



ودعا إلى مواجهة إيران.



وقال غانتس، في منتدى نقاش عن الشرق الأوسط، في العاصمة الأميركية: "دقّت ساعة الشمال وفي الواقع أعتقد أنّنا تأخّرنا في هذه النقطة."



واعتبر أنّ إسرائيل ارتكبت خطأً بإجلاء الكثير من الناس من شمال البلاد، بعد هجوم "حماس".



وأعرب غانتس عن اعتقاده، لأشهر عديدة، أنّ لدى إسرائيل ما يكفي من القوات، للتعامل مع غزة وأنه ينبغي التركيز على ما يحدث في شمال البلاد.



ورأى أنّ اسرائيل، وصلت، في غزة، إلى نقطة حاسمة في الحملة.



وقال: "يمكننا أن نفعل ما نريد في غزة."



وشدّد غانتس وجوب السعي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن، "لكن إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك في الأيّام أو الأسابيع المقبلة، فعلينا أن نذهب إلى الشمال".



ورأ ألّا حاجة إلى الانتظار أكثر.



وأشار إتّ لإسرائيل"القدرة على فع ذلك".