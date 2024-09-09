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ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر

أخبار دولية
2024-09-09 | 00:32
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ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر
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ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد "أحر التهاني" للرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، مشددا على "العلاقة الاستثنائية" بين البلدين رغم الأزمات المتكررة.
     
وقال الإليزيه في بيان إن فرنسا "متمسكة في شكل خاص بالعلاقة الاستثنائية التي تربطها بالجزائر في كل المجالات: الذاكرة والاقتصاد... والتعاون التعليمي والثقافي وكذلك الأمن ومكافحة الإرهاب".
     
وأضاف الإليزيه أنه "انطلاقا من متانة أواصر الصداقة التي تجمع فرنسا والجزائر، يعتزم رئيس الجمهورية أن يواصل بحزم مع الرئيس تبون العمل الطموح الذي شرع فيه" بالجزائر العاصمة في آب 2022 من أجل "تجديد الشراكة" الثنائية.
     
وتابعت الرئاسة الفرنسية "على الساحة الإقليمية والدولية، الحوار بين بلدينا ضروري، خصوصا في سياق حضور الجزائر في مجلس الأمن الدولي".
     
وخلص البيان إلى أن "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب الجزائر والجزائريين في إطار الاحترام والصداقة اللذين يحكمان علاقاتنا".
     
شهدت العلاقات بين باريس والجزائر توترا في السنوات الأخيرة بسبب خلافات متكررة، على الرغم من التقارب الواضح منذ عامين بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون.

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