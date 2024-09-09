الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر
أخبار دولية
2024-09-09 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر
قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد "أحر التهاني" للرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، مشددا على "العلاقة الاستثنائية" بين البلدين رغم الأزمات المتكررة.
وقال الإليزيه في بيان إن فرنسا "متمسكة في شكل خاص بالعلاقة الاستثنائية التي تربطها بالجزائر في كل المجالات: الذاكرة والاقتصاد... والتعاون التعليمي والثقافي وكذلك الأمن ومكافحة الإرهاب".
وأضاف الإليزيه أنه "انطلاقا من متانة أواصر الصداقة التي تجمع فرنسا والجزائر، يعتزم رئيس الجمهورية أن يواصل بحزم مع الرئيس تبون العمل الطموح الذي شرع فيه" بالجزائر العاصمة في آب 2022 من أجل "تجديد الشراكة" الثنائية.
وتابعت الرئاسة الفرنسية "على الساحة الإقليمية والدولية، الحوار بين بلدينا ضروري، خصوصا في سياق حضور الجزائر في مجلس الأمن الدولي".
وخلص البيان إلى أن "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب الجزائر والجزائريين في إطار الاحترام والصداقة اللذين يحكمان علاقاتنا".
شهدت العلاقات بين باريس والجزائر توترا في السنوات الأخيرة بسبب خلافات متكررة، على الرغم من التقارب الواضح منذ عامين بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بإعادة
انتخابه
رئيسا
للجزائر
التالي
قتلى جراء غارات إسرائيلية في وسط سوريا
جين بينغ وبوتين بعثا الزعيم الكوريّ الشماليّ: لتهنئتك في مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس البلاد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-07
تظاهرات حاشدة لليسار في فرنسا ضد ماكرون وتعيين بارنييه رئيسا للوزراء
أخبار دولية
2024-09-07
تظاهرات حاشدة لليسار في فرنسا ضد ماكرون وتعيين بارنييه رئيسا للوزراء
0
أخبار دولية
2024-07-13
انتخاب أتال رئيسا للتكتل النيابي لحزب النهضة بزعامة ماكرون
أخبار دولية
2024-07-13
انتخاب أتال رئيسا للتكتل النيابي لحزب النهضة بزعامة ماكرون
0
أخبار دولية
2024-07-06
القيادة السعودية تهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا لإيران
أخبار دولية
2024-07-06
القيادة السعودية تهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا لإيران
0
أخبار دولية
12:50
فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية
أخبار دولية
12:50
فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:44
البابا وصل إلى دولة تيمور الشرقية
أخبار دولية
03:44
البابا وصل إلى دولة تيمور الشرقية
0
أخبار دولية
03:43
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
أخبار دولية
03:43
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
0
أخبار دولية
03:09
رئيس مجلس الدولة الصيني لي جيانغ يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع
أخبار دولية
03:09
رئيس مجلس الدولة الصيني لي جيانغ يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع
0
أخبار دولية
03:04
بعد مقتل 3 إسرائيليين.. الأردن يؤكد إدانته للعنف واستهداف المدنيين
أخبار دولية
03:04
بعد مقتل 3 إسرائيليين.. الأردن يؤكد إدانته للعنف واستهداف المدنيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-02
نتنياهو يرفض وقف الحرب وتسريبات عن خطة عسكرية لضرب حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-02
نتنياهو يرفض وقف الحرب وتسريبات عن خطة عسكرية لضرب حزب الله
0
منوعات
2024-09-06
امرأة تركية تعترف بقتل زوجها على الهواء... وهذه تفاصيل الجريمة! (فيديو)
منوعات
2024-09-06
امرأة تركية تعترف بقتل زوجها على الهواء... وهذه تفاصيل الجريمة! (فيديو)
0
صحف اليوم
2024-09-08
عقبات أساسية تواجه حركة "النواب الأربعة" خارج "التيار" (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2024-09-08
عقبات أساسية تواجه حركة "النواب الأربعة" خارج "التيار" (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:45
مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير
أخبار دولية
13:45
مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:44
خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:42
٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16
تقارير نشرة الاخبار
13:36
فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ثلاثة شهداء من الدفاع المدنيّ في الجنوب... وأجهزة الإسعاف تفقد خمسة وعشرين شهيدًا منذ تشرين الأوّل
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ثلاثة شهداء من الدفاع المدنيّ في الجنوب... وأجهزة الإسعاف تفقد خمسة وعشرين شهيدًا منذ تشرين الأوّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:39
احتفالا بعيد ميلاده… سيليو صعب يتألق برفقة خطيبته في اليونان (صور)
منوعات
06:39
احتفالا بعيد ميلاده… سيليو صعب يتألق برفقة خطيبته في اليونان (صور)
2
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
3
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
4
فنّ
05:35
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
فنّ
05:35
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
5
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
6
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
7
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
8
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More