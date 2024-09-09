جين بينغ وبوتين بعثا الزعيم الكوريّ الشماليّ: لتهنئتك في مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس البلاد

بعث الرئيس الصينيّ شي جين بينغ والرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين برسالتين، إلى الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونج أون، لتهنئته بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس البلاد، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



وقال بوتين، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "أنا واثق من أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتعزز بطريقة مدروسة بفضل جهودنا المشتركة."



وأضافت الوكالة أنّ الرئيس الصيني دعا في رسالته إلى تعميق الاتصالات والتعاون الاستراتيجيّ مع كوريا الشمالية.