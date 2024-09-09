21 قتيلًا في السودان جراء قصف لقوات الدعم السريع

قُتل 21 شخصا وأصيب 67 بجروح جراء قصف استهدف سوق مدينة سنار في جنوب شرق السودان ونُسب إلى قوات الدعم السريع، وفق ما قال مصدر طبي وشهود لوكالة فرانس برس.



وأوردت شبكة أطباء السودان حصيلة مماثلة للقتلى، لكنها أشارت إلى أن "أكثر من 70 شخصا أصيبوا".



ونسبت الشبكة القصف المدفعي إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.



واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.



ودفع النزاع بالبلاد إلى حافة المجاعة، وتندد المنظمات الإنسانية منذ أشهر بانعدام الأمن الذي يمنعها من إيصال المساعدات.



وسيطرت قوات الدعم السريع أواخر حزيران على مدينة سنجة عاصمة سنّار.



وأدت المعارك في الولاية الى نزوح نحو 726 ألف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة التي تفيد بأن سنّار كانت تستقبل أساسا أكثر من نصف مليون نازح بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع.



وتربط سنّار بين وسط السودان وجنوبه الشرقي الخاضع لسيطرة الجيش.



في آب/أغسطس، قُتل 80 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية جلنقي في ولاية سنّار بحسب مصدر طبي وشهود.