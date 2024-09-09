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بعد مقتل 3 إسرائيليين.. الأردن يؤكد إدانته للعنف واستهداف المدنيين
أخبار دولية
2024-09-09 | 03:04
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بعد مقتل 3 إسرائيليين.. الأردن يؤكد إدانته للعنف واستهداف المدنيين
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الأحد، رفضها وإدانتها "للعنف" واستهداف المدنيين "لأي سبب كان"، وذلك عقب حادثة إطلاق النار على معبر اللنبي، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين ومنفذ العملية.
وقالت الخارجية، في بيان وصل الأناضول: "الجهات المعنية تتابع التحقيقات في حادثة إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين".
وأضافت أن "التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضاً عمل فردي".
وشددت على "موقف الأردن الثابت في رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأي سبب كان، والداعي إلى معالجة كل الأسباب والخطوات التصعيدية التي تولده".
وأكدت الوزارة أن "الأردن مستمر في جهوده وتحركاته الإقليمية والدولية المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية وصولاً إلى تهدئة شاملة وإطلاق جهد سياسي حقيقي يعيد الأمل بإمكانية تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
واعتبرت أن ذلك "يحمي المنطقة كلها من تبعات استمرار التدهور الذي يكرس اليأس والتطرف، ويفجر دوامات العنف والقتل ويدفع ثمنه الجميع".
وبينت الخارجية الأردنية أن "السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، ووقف انتشار العنف وتأجج الصراع في المنطقة".
ولفتت إلى أن "تحذيرات الأردن المتكررة من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانعكاس ذلك على المنطقة برمتها".
وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر إطلاق نار، في معبر اللنبي.
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