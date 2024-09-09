رئيس مجلس الدولة الصيني لي جيانغ يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع



يزور رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ السعودية والإمارات هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين.



وقالت الناطقة باسم الوزارة ماو نينغ "في الفترة من 10 إلى 13 أيلول، يسافر رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إلى المملكة العربية السعودية لرئاسة الاجتماع الرابع للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى ويزور السعودية والإمارات العربية المتحدة".