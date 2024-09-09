وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع

يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي روسيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع للدول الأعضاء في مجموعة بريكس مخصص للشؤون الأمنية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "تلبية لدعوة من أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (...) سيحضر وانغ يي الاجتماع الرابع عشر لكبار المسؤولين الأمنيين ومستشاري الأمن القومي في مجموعة بريكس في سان بطرسبرغ في روسيا في الفترة الممتدة من 11 أيلول إلى 12 منه".