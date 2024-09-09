القوات الروسية هاجمت منشآت للطاقة

هاجمت القوات الروسية منشآت للطاقة في سبع مناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق بيان وزارة الطاقة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام.