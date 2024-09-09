تركيا: هجمات جوية في شمال العراق دمرت 21 هدفا لحزب العمال الكردستاني

اعلنت وزارة الدفاع التركية إن هجمات جوية نفذتها في شمال العراق دمرت 21 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور اليوم الاثنين، مضيفة أن العديد من المسلحين تم "تحييدهم" في الهجوم.



وتستخدم أنقرة عادة كلمة "تحييد" للإشارة إلى مقتل مسلحين.



وقالت الوزارة في بيان إن العمليات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني في كارا وهاكورك ومتينا وقنديل.