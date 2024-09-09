52 قتيلًا على الأقل في انفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 52 شخصًا في انفجار صهريج وقود بعد اصطدامه باحنة تقل ركابا ورؤوس مواش في لاية نيجر في شمال نيجيريا على ما ذكرت وكالة الاغاثة المحلية.



وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ، في ولاية نيجر، ابراهيم حسيني، لوكالة فرانس برس إنّ مراسم دفن جماعية أقيمت للضحايا بعد الحادث والانفجار الأحد.