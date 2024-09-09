الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
52 قتيلًا على الأقل في انفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا
أخبار دولية
2024-09-09 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
52 قتيلًا على الأقل في انفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا
قُتل ما لا يقل عن 52 شخصًا في انفجار صهريج وقود بعد اصطدامه باحنة تقل ركابا ورؤوس مواش في لاية نيجر في شمال نيجيريا على ما ذكرت وكالة الاغاثة المحلية.
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ، في ولاية نيجر، ابراهيم حسيني، لوكالة فرانس برس إنّ مراسم دفن جماعية أقيمت للضحايا بعد الحادث والانفجار الأحد.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتيلًا
الأقل
انفجار
صهريج
نيجيريا
التالي
الكرملين: روسيا وايران يطوران الحوار في المجالات كلها
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الإجرامية" على سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-08-27
قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق
أخبار دولية
2024-08-27
قتيل وسبعة جرحى في حريق شاحنات صهريج محملة بالوقود شمالي العراق
0
أخبار دولية
2024-07-27
مقتل عسكريين بانفجار لغم أرضيّ في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
2024-07-27
مقتل عسكريين بانفجار لغم أرضيّ في شمال شرق نيجيريا
0
أخبار دولية
2024-06-29
سلسلة انفجارات في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
2024-06-29
سلسلة انفجارات في شمال شرق نيجيريا
0
أخبار دولية
2024-08-07
المرصد السوري: عشرة قتلى في انفجار شاحنة مفخخة عند حاجز في شمال سوريا
أخبار دولية
2024-08-07
المرصد السوري: عشرة قتلى في انفجار شاحنة مفخخة عند حاجز في شمال سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:23
مجموعة حقوقية: قوات الدعم السريع تقتل 31 شخصا في مدينة سنار السودانية
أخبار دولية
07:23
مجموعة حقوقية: قوات الدعم السريع تقتل 31 شخصا في مدينة سنار السودانية
0
أخبار دولية
07:09
وزارة الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الغربية بتصدير أسلحة إلى روسيا
أخبار دولية
07:09
وزارة الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الغربية بتصدير أسلحة إلى روسيا
0
أخبار دولية
07:07
طائرات مسيّرة تعطّل حركة المرور في مطار ستوكهولم
أخبار دولية
07:07
طائرات مسيّرة تعطّل حركة المرور في مطار ستوكهولم
0
أخبار دولية
07:06
استطلاع جديد : ترامب وهاريس متعادلان تقريباً
أخبار دولية
07:06
استطلاع جديد : ترامب وهاريس متعادلان تقريباً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-09-08
مايا رعيدي تستعد لإقامة حفل زفاف ثانٍ في اليونان… هكذا بدت أجواء الاحتفالات! (صور وفيديو)
موضة وجمال
2024-09-08
مايا رعيدي تستعد لإقامة حفل زفاف ثانٍ في اليونان… هكذا بدت أجواء الاحتفالات! (صور وفيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-28
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-28
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
0
منوعات
2024-08-30
في الكويت... طلبت الطلاق بعد رحلة شهر العسل: هذا ما فعله الزوج في الطائرة!
منوعات
2024-08-30
في الكويت... طلبت الطلاق بعد رحلة شهر العسل: هذا ما فعله الزوج في الطائرة!
0
منوعات
2024-09-04
بأجواء رياضية وعائلية... وائل عرقجي يحتفل بعيد ميلاده الـ30 مع نجوم نادي الرياضي (صورة)
منوعات
2024-09-04
بأجواء رياضية وعائلية... وائل عرقجي يحتفل بعيد ميلاده الـ30 مع نجوم نادي الرياضي (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:05
رياض سلامة في قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول
أخبار لبنان
04:05
رياض سلامة في قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول
0
أخبار دولية
13:45
مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير
أخبار دولية
13:45
مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:44
خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:42
٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16
تقارير نشرة الاخبار
13:36
فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
2
خبر عاجل
05:59
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
خبر عاجل
05:59
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
3
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
4
خبر عاجل
05:22
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
خبر عاجل
05:22
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
5
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
6
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
7
أخبار لبنان
05:27
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
أخبار لبنان
05:27
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
8
اسرار
23:46
اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
اسرار
23:46
اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More