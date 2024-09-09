الكرملين: روسيا وايران يطوران الحوار في المجالات كلها

حماس تدين العدوان الاسرائيلي في سوريا: استمرار للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني

حماس تدين العدوان الاسرائيلي في سوريا: استمرار للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني

52 قتيلًا على الأقل في انفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا