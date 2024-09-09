انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وروسيا

انطلقت في الرياض، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا.



وخلال كلمته بالاجتماع، طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، المجتمع الدولي، بتوفير الحماية لسكان قطاع غزة، كما أكد أهمية استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل أهمية إقليمية ودولية.



من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب تجنب اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

