حماس تدين العدوان الاسرائيلي في سوريا: استمرار للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العدوان الاسرائيلي على الأراضي السورية، والذي استهدف بالطائرات محيط مدينة مصياف وسط البلاد، وقالت: "نعدّه انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي، واستمراراً للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق دول المنطقة.



واضافت: "ندعو دولنا العربية والإسلامية للتصدي لهذا الكيان المارق ومواجهة عدوانه المتكرر والمتصاعد بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ومقدساتها، كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذا العدوان وانتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية، والعمل على محاسبة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم الوحشية".