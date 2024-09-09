قائدُ القيادة المركزية للجيش الأميركي في إسرائيل

وصل قائدُ القيادة المركزية للجيش الأميركي، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إلى إسرائيل، والتقى مع رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، لإجراء تقييم للوضع، لاسيما على الساحة الشمالية.



وزار الجنرال كوريلا، مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الدفاع برفقة قائد المنطقة الشمالية، وأجرى تقييمًا للوضع في غرفة العمليات الخاصة بالقيادة.