استطلاع جديد : ترامب وهاريس متعادلان تقريباً

أظهر استطلاعٌ جديد على مستوى الولاياتِ المتحدة أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكُلية "Siena"، أن مرشحَ الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافستَهُ مرشحةَ الحزب الديمقراطي، نائبةَ الرئيس الحالي كامالا هاريس، متعادلان تقريباً في الأسابيعِ الأخيرة من الحملة الانتخابية.



ووفقاً للاستطلاع، حصلَ ترامب على، ثمانيةٍ وأربعينَ 48 بالمئة من الأصوات، متقدماً بنقطةٍ واحدة فقط عن هاريس.