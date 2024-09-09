طائرات مسيّرة تعطّل حركة المرور في مطار ستوكهولم

توقّفت حركة الطيران في مطار أرلاندا الدولي في ستوكهولم لمدة ساعتين خلال الليل بعدما دخلت أربع مسيّرات مجاله الجوي، وفق ما أعلنت الشرطة الاثنين، مشيرة الى أنها تشتبه في أنها عملية تخريبية.



وقالت إدارة الطيران المدني السويدية لوكالة فرانس برس إن الشرطة أخطرت مراقبي الحركة الجوية بوجود طائرات مسيّرة بين الأولى صباحا والثانية صباحا (23,00 و00,00 ت غ).



وقال المتحدث باسم الإدارة دانيال أكرمان: "خلصنا إلى أننا غير قادرين على ضمان أمن الطيران وقررنا تقييد حركة الطيران".



وتوقفت حركة الطيران بين الساعة 03,40 و03,40 صباحا، ما أثر على خمس رحلات، وفق ما أفادت شركة سويدافيا المشغلة للمطار وكالة فرانس برس.



وأعيد توجيه الرحلات الخمس إلى مطارات أخرى أو أرجئت.



ولفتت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقا في "عملية تخريب للمطار".



وقال المتحدث باسم الشرطة دانيال فيكدال لوسائل إعلام سويدية: "نشتبه في أن الحادث عمل متعمد، لكن لا يمكنني تحديد الدافع وراء ذلك"، مضيفا: "بسبب سرية التحقيق، لا يمكننا تحديد نوع المسيّرات التي استُخدمت".