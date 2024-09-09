وزارة الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الغربية بتصدير أسلحة إلى روسيا

نفت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الاتهامات الغربية بتصدير أسلحة الى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في ظل تقارير عن تزويد طهران موسكو صواريخ بالستية.



وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي دوري: "نرفض بشدة الاتهامات بشأن دور إيران في تصدير أسلحة الى أحد طرفي الحرب".