مجموعة حقوقية: قوات الدعم السريع تقتل 31 شخصا في مدينة سنار السودانية

أعلنت مجموعة حقوقية أن 31 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 100 آخرون منذ أن جددت قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجومها على مدينة سنار في جنوب شرق السودان أمس الأحد.



وذكرت مجموعة (محامو الطوارئ)، التي ترصد قتل المدنيين وانتهاكات إنسانية أخرى، أن قوات الدعم السريع استهدفت بالمدفعية مناطق عدّة من المدينة تشمل السوق الرئيسية.



وقالت مجموعة إن الجيش قتل أربعة أشخاص على الأقل في ضربات جوية على بلدة السوكي القريبة من سنار. كما قتلت قوات الدعم السريع شخصا وأصابت 17 في ضربات بالمدفعية على بلدة الأبيض وهي منطقة أخرى تحاول فرض السيطرة الكاملة عليها.

