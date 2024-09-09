16 قتيلا و22 جريحا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال

قتل 16 شخصا وأصيب 22 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة صباح اليوم في وسط السنغال، على ما أفادت فرق الإغاثة وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول في هذه الفرق طالبا عدم الكشف عن هويته إن الحادث وقع الاثنين قرابة الساعة السادسة بالتوقيتين المحلي وغرينتش قرب بلدة ندانغالما في وسط البلاد.