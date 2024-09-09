بدء مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا انطلقت اليوم في جاكرتا.



ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعُمان.



ووقعت إندونيسيا والإمارات اتفاقية تجارة ثنائية في عام 2022.