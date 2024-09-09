غروسي يأمل في إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني بحلول تشرين الثاني

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يأمل في إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بحلول تشرين الثاني حول تحسين التعاون بين طهران والوكالة.



وقال غروسي في بيان خلال اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "وافق (بزشكيان) على لقائي في مرحلة مناسبة"، وذلك في إشارة إلى تواصل حدث بعد انتخاب بزشكيان في تموز.



وأضاف: "أشجع إيران على ترتيب هذا الاجتماع في المستقبل غير البعيد حتى نتمكن من إجراء حوار بناء يؤدي بسرعة إلى نتائج حقيقية".