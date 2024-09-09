0min

موسكو توجه الدعوة لولي العهد السعودي لحضور قمة بريكس في روسيا في تشرين الاول

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وجهت دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحضور قمة بريكس في مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول.