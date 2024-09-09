اتهم المرشح الإسلامي للانتخابات الرئاسية في الجزائر عبد العالي حساني شريف، سلطة الانتخابات بـ"التزوير" في نسبة المشاركة، مع اعترافه بفوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية.وترشح عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامية في مواجهة عبد المجيد تبون ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف اوشيش.واتهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الارتباك وسوء تسيير العملية الانتخابية" من بدايتها إلى "إعلان النتائج"، مطالبا بوقف هذه "المهزلة و"الغش" و"التزوير" في نسبة المشاركة.