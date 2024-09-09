الكرملين "غير مهتم" بطلب صحافي أميركي مفرج عنه محاورة بوتين

أكدت الرئاسة الروسية الإثنين أنها "غير مهتمة" في الوقت الراهن بطلب الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي كان مسجونًا في روسيا لأكثر من عام، إجراء حوار مع فلاديمير بوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "حتى الآن، نحن لسنا مهتمين بهذا الحوار"، مشيرًا الى أن "إجراء حوار كهذا يجب أن يكون له مبرر، وحتى الآن لا نرى مبررًا".



وأوقفت السلطات الروسية غيرشكوفيتش (32 عامًا) مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في آذار 2023، وحكمت عليه بالسجن 16 عامًا لإدانته بتهمة "التجسس" بعد محاكمة سريعة.



ولم تقدم موسكو أدلة ملموسة على الاتهامات التي رفضها الصحافي ومؤسسته الإعلامية، إضافةً الى الولايات المتحدة.



وقدم غيرشكوفيتش طلب إجراء هذه المقابلة في رسالة كتبها الى بوتين لطلب العفو عنه، وهو إجراء إلزامي قبل أن يتم الإفراج عنه.



وأوضحت الصحيفة الأميركية في مقال أن "نموذج الرسالة الى الرئيس الروسي كان يتضمن مساحة فارغة يمكن للسجين أن يملأها بما شاء"، مشيرةً الى أن "السطر الأخير تضمن اقتراحًا خاصًا (من غيرشكوفيتش): بعد الإفراج عنه، هل يقبل بوتين بإجراء حوار؟".

