الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين "غير مهتم" بطلب صحافي أميركي مفرج عنه محاورة بوتين
أخبار دولية
2024-09-09 | 10:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكرملين "غير مهتم" بطلب صحافي أميركي مفرج عنه محاورة بوتين
أكدت الرئاسة الروسية الإثنين أنها "غير مهتمة" في الوقت الراهن بطلب الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي كان مسجونًا في روسيا لأكثر من عام، إجراء حوار مع فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "حتى الآن، نحن لسنا مهتمين بهذا الحوار"، مشيرًا الى أن "إجراء حوار كهذا يجب أن يكون له مبرر، وحتى الآن لا نرى مبررًا".
وأوقفت السلطات الروسية غيرشكوفيتش (32 عامًا) مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في آذار 2023، وحكمت عليه بالسجن 16 عامًا لإدانته بتهمة "التجسس" بعد محاكمة سريعة.
ولم تقدم موسكو أدلة ملموسة على الاتهامات التي رفضها الصحافي ومؤسسته الإعلامية، إضافةً الى الولايات المتحدة.
وقدم غيرشكوفيتش طلب إجراء هذه المقابلة في رسالة كتبها الى بوتين لطلب العفو عنه، وهو إجراء إلزامي قبل أن يتم الإفراج عنه.
وأوضحت الصحيفة الأميركية في مقال أن "نموذج الرسالة الى الرئيس الروسي كان يتضمن مساحة فارغة يمكن للسجين أن يملأها بما شاء"، مشيرةً الى أن "السطر الأخير تضمن اقتراحًا خاصًا (من غيرشكوفيتش): بعد الإفراج عنه، هل يقبل بوتين بإجراء حوار؟".
أخبار دولية
"غير
مهتم"
صحافي
أميركي
محاورة
بوتين
التالي
مقتل أربعة دركيين أتراك في حادث عربة مدرعة
الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لعدوان" في المنطقة الوسطى في سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-05
البيت الأبيض يدعو بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعدما دعم هاريس
أخبار دولية
2024-09-05
البيت الأبيض يدعو بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعدما دعم هاريس
0
أخبار دولية
2024-07-11
الكرملين: نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا يشكّل عودة "الى الحرب الباردة"
أخبار دولية
2024-07-11
الكرملين: نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا يشكّل عودة "الى الحرب الباردة"
0
أخبار دولية
2024-07-03
خبراء أمميون: الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش "محتجز تعسفياً" في روسيا
أخبار دولية
2024-07-03
خبراء أمميون: الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش "محتجز تعسفياً" في روسيا
0
أخبار دولية
2024-06-16
الكرملين: وضع قوات أوكرانيا المتردي يحتم عليها "التفكير" في اقتراح بوتين للسلام
أخبار دولية
2024-06-16
الكرملين: وضع قوات أوكرانيا المتردي يحتم عليها "التفكير" في اقتراح بوتين للسلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
0
أخبار دولية
13:12
السويد تتعهّد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ443 مليون دولار
أخبار دولية
13:12
السويد تتعهّد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ443 مليون دولار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:26
آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!
منوعات
08:26
آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!
0
أخبار دولية
2024-08-10
إسرائيل: نحو 20 من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من المدرسة التي قصفت في غزة
أخبار دولية
2024-08-10
إسرائيل: نحو 20 من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من المدرسة التي قصفت في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-07
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-07
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
0
منوعات
2024-09-06
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
منوعات
2024-09-06
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزير السياحة يعلن عن حملتين سياحيتين للمواسم المقبلة بحضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزير السياحة يعلن عن حملتين سياحيتين للمواسم المقبلة بحضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا
0
رياضة
13:42
لبنان يحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة العرب لمصارعة الذراعين
رياضة
13:42
لبنان يحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة العرب لمصارعة الذراعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
السمعة.. مراسل الرياضي والرياضة!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
السمعة.. مراسل الرياضي والرياضة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
0
أخبار لبنان
13:28
اسرائيل مستمرة في إعتداءاتها…
أخبار لبنان
13:28
اسرائيل مستمرة في إعتداءاتها…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء دول مجلس الأمن في السراي الحكومي والهدف وقف الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء دول مجلس الأمن في السراي الحكومي والهدف وقف الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
2
خبر عاجل
05:59
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
خبر عاجل
05:59
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
3
خبر عاجل
05:22
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
خبر عاجل
05:22
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
4
خبر عاجل
08:10
جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي
خبر عاجل
08:10
جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي
5
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
6
منوعات
08:26
آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!
منوعات
08:26
آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!
7
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
8
أخبار لبنان
05:27
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
أخبار لبنان
05:27
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More