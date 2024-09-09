الهند: المسافر المصاب بجدري القردة يحمل السلاسة الأقدم وليس الجديدة

أعلنت الهند أن المسافر الذي أعلنت أمس إصابته بجدري القردة يحمل السلالة الأقدم وليس بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار التي أدت إلى إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية.



وقالت الحكومة في بيان: "أكدت الاختبارات المعملية إصابته بالسلالة الفرعية 2 من جدري القردة، التي تنتشر في غرب أفريقيا، في المريض... هو في العزل، مثل الحالات الثلاثين السابقة التي رصدتها الهند منذ يوليو 2022".



ولم ترصد الهند حتى الآن أي حالة إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة، لكن الحكومة وجهت جميع الولايات في وقت سابق من اليوم الاثنين بتوخي الحذر والاستعداد للتعامل مع الحالات المحتملة.

