استهداف مقر لمجموعة إيرانية معارضة بقنابل حارقة في السويد

أعلنت مجموعة إيرانية معارضة استهداف مكاتبها في ستوكهولم بقنابل مولوتوف ما أدى إلى اشتعال النيران، وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في إضرام حريق عمدا.وأكد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"، إلقاء "عدة قنابل مولوتوف" على مقر تابع لأنصاره في "هجوم إرهابي".وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان: "تحطمت نوافذ عدة في المبنى واشتعلت النيران في الجدار الخارجي".وأضاف أن السكان تمكنوا من إخماد الحريق "ولم يُصب أحد بأذى".وأعلنت الشرطة في بيان أنها فتحت تحقيقا في اضرام حريق عمدا.