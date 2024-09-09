الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استهداف مقر لمجموعة إيرانية معارضة بقنابل حارقة في السويد
أخبار دولية
2024-09-09 | 11:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
استهداف مقر لمجموعة إيرانية معارضة بقنابل حارقة في السويد
أعلنت مجموعة إيرانية معارضة استهداف مكاتبها في ستوكهولم بقنابل مولوتوف ما أدى إلى اشتعال النيران، وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في إضرام حريق عمدا.
وأكد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"، إلقاء "عدة قنابل مولوتوف" على مقر تابع لأنصاره في "هجوم إرهابي".
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان: "تحطمت نوافذ عدة في المبنى واشتعلت النيران في الجدار الخارجي".
وأضاف أن السكان تمكنوا من إخماد الحريق "ولم يُصب أحد بأذى".
وأعلنت الشرطة في بيان أنها فتحت تحقيقا في اضرام حريق عمدا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
لمجموعة
إيرانية
معارضة
بقنابل
حارقة
السويد
التالي
مقتل أربعة دركيين أتراك في حادث عربة مدرعة
الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لعدوان" في المنطقة الوسطى في سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:26
الخارجية الإيرانية: لا نؤكد ما يتم تداوله بشأن استهداف مركز مرتبط بإيران في سوريا
آخر الأخبار
04:26
الخارجية الإيرانية: لا نؤكد ما يتم تداوله بشأن استهداف مركز مرتبط بإيران في سوريا
0
آخر الأخبار
2024-08-03
هيئة البث الإسرائيلية: خشية في إسرائيل من محاولات إيرانية لاستهداف مواطنيها في الخارج ومواقع بإسرائيل
آخر الأخبار
2024-08-03
هيئة البث الإسرائيلية: خشية في إسرائيل من محاولات إيرانية لاستهداف مواطنيها في الخارج ومواقع بإسرائيل
0
أخبار دولية
13:12
السويد تتعهّد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ443 مليون دولار
أخبار دولية
13:12
السويد تتعهّد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ443 مليون دولار
0
أخبار دولية
07:09
وزارة الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الغربية بتصدير أسلحة إلى روسيا
أخبار دولية
07:09
وزارة الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الغربية بتصدير أسلحة إلى روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
0
أخبار دولية
13:12
السويد تتعهّد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ443 مليون دولار
أخبار دولية
13:12
السويد تتعهّد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ443 مليون دولار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:58
من الحب الى الهوس... ما فعلته ممرضة بحبيبها السابق صادم: "اتصلت بي أكثر من 1000 مرة بيوم واحد وهذا ما حصل"!
منوعات
09:58
من الحب الى الهوس... ما فعلته ممرضة بحبيبها السابق صادم: "اتصلت بي أكثر من 1000 مرة بيوم واحد وهذا ما حصل"!
0
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
0
منوعات
2024-09-05
أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)
منوعات
2024-09-05
أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)
0
منوعات
2024-09-08
شام الذهبي تنجو من إصابة خطيرة أثناء التمرين… هكذا وثقت اللحظة (فيديو)
منوعات
2024-09-08
شام الذهبي تنجو من إصابة خطيرة أثناء التمرين… هكذا وثقت اللحظة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
أخبار دولية
13:49
أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزير السياحة يعلن عن حملتين سياحيتين للمواسم المقبلة بحضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزير السياحة يعلن عن حملتين سياحيتين للمواسم المقبلة بحضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا
0
رياضة
13:42
لبنان يحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة العرب لمصارعة الذراعين
رياضة
13:42
لبنان يحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة العرب لمصارعة الذراعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
السمعة.. مراسل الرياضي والرياضة!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
السمعة.. مراسل الرياضي والرياضة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية
0
أخبار لبنان
13:28
اسرائيل مستمرة في إعتداءاتها…
أخبار لبنان
13:28
اسرائيل مستمرة في إعتداءاتها…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء دول مجلس الأمن في السراي الحكومي والهدف وقف الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء دول مجلس الأمن في السراي الحكومي والهدف وقف الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
2
خبر عاجل
05:59
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
خبر عاجل
05:59
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
3
خبر عاجل
05:22
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
خبر عاجل
05:22
انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
4
خبر عاجل
08:10
جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي
خبر عاجل
08:10
جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي
5
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
6
منوعات
08:26
آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!
منوعات
08:26
آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!
7
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
8
أخبار لبنان
05:27
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
أخبار لبنان
05:27
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More