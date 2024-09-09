وزارة الخارجية الأوكرانية: حذرنا إيران من عواقب تسليم صواريخ إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الاثنين أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني شهريار أموزيجار للتعبير عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن طهران ربما تزود روسيا بصواريخ باليستية.



وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام إن "القائم بالأعمال تلقى تحذيرًا شديدًا بأن تأكيد عمليات تسليم الصواريخ ستكون له عواقب مدمرة ولا يمكن إصلاحها على العلاقات الثنائية".