ألمانيا توسّع نطاق إجراءات المراقبة لمكافحة الهجرة لتشمل كل حدودها

ستوسّع ألمانيا نطاق إجراءات المراقبة الموقتة الهادفة لمكافحة الهجرة غير القانونية، لتشمل كل حدودها، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.وأكد المصدر أن القرار يهدف كذلك الى "حماية الأمن الداخلي من التهديدات الراهنة التي يفرضها الإرهاب الإسلامي والجرائم العابرة للحدود".وإضافة الى توسيع التدابير، ستسهّل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب المصدر ذاته.