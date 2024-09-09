ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإثنين "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



والتقى لافروف الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة في الرياض بعيد حضوره اجتماعًا "للحوار الاستراتيجي" مع وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد ولافروف بحثا "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار".



وأشارا إلى أنهما ناقشا "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات".

