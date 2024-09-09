أميركا تحث إسرائيل على إتمام تحقيقها في مقتل امرأة أميركية بالضفة الغربية

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحقق في ملابسات مقتل مواطنة تركية أميركية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، داعيا إياها إلى إتمام تحقيقها في سرعة وعلى نحو سليم.



وقال مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المرأة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني.



وقال باتيل خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن تكون هذه العملية شاملة وشفافة".