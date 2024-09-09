البيت الأبيض: لا يمكننا تأكيد التقرير عن نقل إيران صواريخ لروسيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية.



ونفى مسؤول إيراني كبير التقارير في وقت سابق اليوم ووصفها بأنها "حرب نفسية" في حين وصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي المعلومات بأنها "موثوقة".