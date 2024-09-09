مسؤول أميركي: مستشار الأمن القومي أجرى مكالمة بناءة مع ولي العهد السعودي

أعلن مسؤول أميركي أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الاثنين.



وأشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن المكالمة كانت بناءة وتناولت عددًا من القضايا في الشرق الأوسط.