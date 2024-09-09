وارسو تفكك مجموعة إبتزاز بيلاروسية-روسية تنشط رقميًا

أعلن وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف غاوكاوسكي الإثنين أن وارسو فككت مجموعة بيلاروسية-روسية كانت تسعى لابتزاز الناس والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد.



وأوضح أن عدد الهجمات السيبرانية تضاعف خلال العام الماضي في بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتي تعد داعمًا قويًا لأوكرانيا المجاورة منذ بدأت روسيا في العام 2022 غزو أراضيها.



وقال غاوكاوسكي في مؤتمر صحافي: "في الأيام الأخيرة، تم تفكيك مجموعة تخريبية محدّدة الأهداف في بولندا".



وأشار إلى أن المجموعة بيلاروسية-روسية.



ولفت إلى أنها سعت لابتزاز "أفراد ومؤسسات" وكانت تعتزم خصوصًا استهداف وكالة مكافحة المنشطات البولندية "بولادا".



وقال غاوكاوسكي إن أجهزة خاصة أجنبية كانت تعتزم الوصول عبر بولادا "إلى مؤسسات بولندية أخرى على مستوى الحكومة المحلية والشركات العامة المرتبطة بقطاع الأمن".



واضاف: "تم تعطيل الهدف التشغيلي الذي حدده أعداؤنا ألا وهو الاختراق والتصيد الاحتيالي، ولاحقًا الابتزاز".