الجيش الإسرائيلي يحتجز قافلة من مركبات الأمم المتحدة في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه احتجز قافلة من مركبات الأمم المتحدة في شمال قطاع غزة بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود عدد من "المشتبه بهم الفلسطينيين" في القافلة، موضحًا أنه أراد استجوابهم.



وقال متحدث عسكري إسرائيلي: "نؤكد أن هذه ليست قافلة تحمل لقاحات شلل الأطفال، بل قافلة الغرض منها تبادل أفراد الأمم المتحدة. الواقعة لم تنته بعد".



وأشارت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أنه "على دراية بواقعة مستمرة تتعلق بأفراد ومركبات للأمم المتحدة ويعمل على تحديد الحقائق. وأكد أن الأولوية القصوى للمنظمة "هي سلامة وأمن زملائنا".